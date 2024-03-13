В Новосибирске на обследование ТЭЦ-1 выделили 5 миллионов рублей

Заказчик — СГК.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что в Новосибирске на обследование здания ТЭЦ-1 выделили пять миллионов рублей. Заказчиком является СГК, а исполнителя уже нашли.

По контракту он должен будет провести комплексное обследование задния за 80 дней, чтобы выяснить, возможно ли его реконструировать.

По мнению доцента кафедры архитектуры НГУАДИ Игоря Поповского, здание является ярким образцом промышленной архитектуры, и его необходимо реставрировать.

«Оно находится в промзоне, доступ к нему закрыт. Здание не используется и на протяжении многих лет разрушается. При этом оно достаточно крепкое, и сносом история кончиться не может и не должна. Дальнейшую судьбу памятника должен решить собственник. Не исключено, что обследование здания делается только для того, чтобы выполнить требования госинспекции по охране объектов культурного наследия. Но в любом случае памятник нужно сохранить», — рассказал Поповский BFM-Новосибирск.

Напомним, что первая женщина подала заявку на участие в выборах мэра Новосибирска.