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общество

В Новосибирске после вмешательства прокуратуры матери ребенка-инвалида выделят парковочное место

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение суда.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомством Заельцовского района города была проведена проверка после обращения местной жительницы о нарушении ее прав.

Было установлено, что мать ребенка-инвалида проживает в многоквартирном жилом доме на улице Сухарной, 101. В соответствии с действующим законодательством ей должны были предоставить парковочное место. Женщина обращалась в ТСЖ с заявлением, но меры не были приняты.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал ТСЖ выделить парковочное место, сделать на нем разметку и поставить специальные знак.

Напомним, что в память о композиторе Эдуарде Артемьеве создадут сквер в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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