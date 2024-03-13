В Новосибирске пройдёт кинофестиваль «Семейные традиции»

15 и 16 марта в новосибирском кинотеатре «Победа» пройдёт фестиваль кино «Семейные традиции»: жителям города покажут десятки фильмов известных режиссёров и молодых авторов, в том числе сибирских.

Организатором фестиваля выступает Корпорация развития Новосибирской области. 2024-й год объявлен Годом семьи и миссия фестиваля – напомнить новосибирцам о важности семейных ценностей и укреплении семей.

«Корпорация развития взяла на себя ответственность реализовывать не только проекты с экономическим потенциалом, но и социальные проекты, которые также влияют на инвестиционную привлекательность региона. Мы рады создавать семейные традиции и поддерживать семейные ценности, а фестиваль «Семейные традиции» — возможность для сибиряков интересно и с пользой провести время с близкими, разнообразить свой досуг», – говорит генеральный директор Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Посетителей ждёт насыщенная кинопрограмма: в ней – научно-популярное кино, в том числе фильмы международного фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний», советская классика от «Мосфильма», фестивальное кино от новосибирских режиссёров и фильмы-победители международного кинофестиваля «В кругу семьи».

Для юных посетителей фестиваля покажут мультфильмы, которые делают не только киностудии, но и создают сами дети – программы предоставлены дирекцией международного фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица» и Открытым российским фестивалем анимационного кино в рамках популяризации российской анимации.

«Семейные традиции» – это не только возможность посмотреть всей семьёй новые и любимые фильмы, но и принять участие в познавательных мастер-классах, познакомиться с творчеством сибирских писателей, попробовать продукцию местных брендов.

Откроет фестиваль специальный гость – новосибирец, популярный актёр театра и кино Никита Кологривый.

Программа мероприятия – на сайте семейный-кинофестиваль.рф