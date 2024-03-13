В Новосибирске убийца сбежал из колонии, напал на супругов и украл 11 бутылок водки

В Новосибирском областном суде поставили точку в деле убийцы, который сбежал из мест лишения свободы и напал на мужчину с 11 бутылками водки.

47-летний Дмитрий Теньковский большую часть сознательной жизни провёл в тюрьме. Последний приговор мужчина выслушал 12 января 2012 года. За убийство он получил 9 лет лишения свободы, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В 2018 году ранее судимого рецидивиста с восемью классами образования перевели в колонию-поселение ИК-3 Новосибирской области.

В июне 2019-го осуждённый Теньковский работал на предприятии ООО «Новосибирский строительный трест». 13 июня мужчина должен был из общежития отправиться к месту своего труда, однако рецидивист сбежал.

Задержат беглого зэка только в феврале 2022 года. А уже через два дня после побега Дмитрий Теньковский в полночь окажется на улице Кирова около кафе «Кадриль». На глаза ему попадётся мужчина с набитыми алкоголем пакетами, который шёл домой с женой.

«У Теньковского Д.В. возник преступный, корыстный умысел, направленный на совершение разбойного нападения в отношении супругов, — говорится в материалах уголовного дела.

- Сначала мужчина пытался отобрать сумку у женщины, но у него это не получилось. Тогда Теньковский подошёл к её супругу и ударил его ножом в живот. После этого он подошёл и похитил два лежащих на земле полиэтиленовых пакета».

Добычей рецидивиста стало 11 бутылок водки по пол-литра и ещё шесть бутылок минералки. Всё это Теньковский, видимо, выпил, но спустя три года отрицал содеянное.

«В совершении разбойного нападения вину не признал, поскольку 15 июня 2019 года он находился в Заельцовском районе на отдыхе, поэтому он не мог совершить это преступление», — утверждал рецидивист в суде.

Однако Октябрьский районный суд посчитал иначе и значительно прибавил срок рецидивисту за незаконное освобождение. За побег ему добавили 1 год и 8 месяцев, а за нападение на супругов — 8 лет.

«По совокупности преступлений, путём частичного сложения назначить Теньковскому Д.В. 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Присоединить не отбытую часть , и окончательно назначить 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сказано в приговоре Октябрьского районного суда.

Адвокат рецидивиста пытался обжаловать это решение в Новосибирском областном суде, однако вторая инстанция оставила наказание без изменения.

«Доводы о невиновности в разбойном нападении судебной коллегией отклонены, в части квалификации и размера наказания приговор оставлен без изменения, жалоба адвоката — без удовлетворения»,

- рассказала прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Семёнова.

Побеги заключённых из колоний-поселений случаются довольно часто: обычно это происходит, когда они добираются до места работы или лечения в специализированном медицинском учреждении.