В Новосибирске увеличилось число юрлиц с китайским капиталом

Втрое увеличилось число юридических лиц в Новосибирской области.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на управление ФНС, в Новосибирске резко выросло число юрлиц с китайским капиталом с 11 в 2021 году до 38 в 2023 году.

Отмечается, что наиболее популярными среди таких компаний являются рестораны и доставка продуктов питания, а также торговля через интернет.

Член Общественного Совета при ФТС РФ и глава АО "ВЭД Агент" Александр Дегтярев отмечает дальнейший рост доли таких компаний, поскольку российские производители стремятся выйти на китайские рынки, конкурируя с местными поставщиками.

Напомним, что на открытие китайской барахолки пришло около 200 жителей Новосибирска.