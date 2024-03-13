В Новосибирске женщина на Mazda CX-5 сбила ребенка

Личность ребенка устанавливается.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирску, 13 марта в Дзержинском районе города произошло ДТП.

По данным ведомства, по улице Есенина в сторону Бориса Богаткова за рулем Mazda CX-5 ехала 40-летняя женщина. Около дома на Есенина, 67 она наехала на ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадал мальчик, на вид 10-11 лет. Он был доставлен в больницу, характер травм уточняется.

Напомним, что в центре Новосибирска Hyundai Solaris врезался в дом.