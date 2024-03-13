В Новосибирской области нашли тело младенца — мать родила его дома без врачей

Женщина родила ребенка дома.

В следственные органы СУ СК России по Новосибирской области 11 марта 2024 года поступило сообщение о том, что в частном доме в поселке Болотнинского района нашли тело новорожденного ребенка.

Болотнинский межрайонный следственный отдел провел проверку, в ходе которой было установлено, что одна из местных жительниц не обращалась в больницу, а родила ребенка дома.

В данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

Некоторые подозревают, что оставить малыша могла женщина, которая 2020 году бросила новорожденного ребенка на остановке и ушла. Тогда девочку нашли. В данный момент она воспитывается в приемной семье.