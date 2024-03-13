В Новосибирской области расселят еще 400 аварийных домов

Об этом рассказал губернатор НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе собираются расселить еще 400 аварийных домов.

Он рассказал, что один из этапов программы по расселению ветхого жилья удалось реализовать с опережением на год и восемь месяцев. Так, в декабре 2023 года завершилось расселение аварийного жилья, признанного таким на 1 января 2017 года.

«Но в целом проблема осталась, нам не хотелось бы держать эту паузу в течение 2024-2025 годов. Произошло долгожданное решение Президента РФ о запуске нового этапа, мы готовимся к его реализации. Очевидно, это будет жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Значит, у нас появится возможность расселить еще 400 аварийных домов», — сказал Травников.

Напомним, что в память о композиторе Эдуарде Артемьеве создадут сквер в Новосибирске.