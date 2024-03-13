В НСО заработает Институт наставничества для детей и подростков

В Новосибирской области для безопасности несовершеннолетних внедрят Институт наставничества.

Замгубернатора региона Сергей Нелюбов сообщил, что в области принят важный закон о наставничестве над несовершеннолетними, который позволит изменить подход к организации профилактической работы. Дорожную карту утвердили 12 марта.

Министр труда и соцразвития Новосибирской области Елена Бахарева отметила, что принятые в прошлом году меры позволили снизить на 4,3 % подростковую преступность, на 27 % — гибель детей от внешних причин, на 8 % увеличить количество трудоустроенных подростков, на 20 % сократить число семей, находящихся в социально опасном положении.

С прошлого года в регионе реализуют нацпроект, направленный на сохранение кровных семей и возвращение детей в семью, а также на сокращение детей, временно размещаемых в интернатах. Программа дала положительные результаты: в семьи устроено 125 детей и количество детей младшего возраста, находящихся в учреждениях социального обслуживания сократилось на 58 %.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске подростки избили сверстника и сняли это на видео.