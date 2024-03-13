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общество проиcшествия

В селе Новосибирской области в подвале дома нашли мертвого ребенка: он пролежал там 17 дней

Фото: ru.freepik.com

Мать была уверена, что ребенок уже родился мертвым.

11 марта в Болотнинском районе Новосибирской области в селе Светлая поляна в подвале частного дома обнаружили мертвого новорожденного ребенка. Оказалось, что его родила местная жительница Юлия Шевякова, которая в 2020 году уже оставляла новорожденную девочку на остановке. Эту информацию корреспонденту Сиб.фм подтвердил источник.

Тогда Юлия втайне от мужа родила дочь в бане, и оставила ее на автобусной остановке. По словам самой матери, в этот момент она находилась в состоянии аффекта.

Тогда на Шевякову возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности», но серьезного наказания она не понесла. Она начала ездить по ток-шоу. В программе «Мужское / Женское» Юлия в слезах студии рассказала, что в тот момент ничего не понимала. Девочку, которую Юлия оставили, сразу нашли другие люди. Сейчас она находится в приемной семье.

В данный момент Юлия воспитывает троих мальчиков, младшему из которых 4 года. Вновь забеременев, она не встала на учет в женскую консультацию. О своем положении женщина стала догадываться, когда плод начал шевелиться в животе.

«В начале февраля у нее умерла мама и она сильно переживала из-за этого. 26 февраля у нее заболел живот и отошли воды. Опытная в этих вопросах Юля сразу поняла, что начались роды. Дети гуляли на улице в это время. Она схватила ведро в туалете и в него выпал ребенок. Она не проверяла дышит он или нет. Младенец не плакал и не открывал глазки. Юля спокойно помылась, легла отдохнуть и даже не стала вызывать скорую помощь. Ведь возможно, что малыша было реально спасти», ― рассказали Infopro54 родственники женщины.

После этого она спустила ведро в подпол, где хранился мусор. Ребенок пролежал там больше двух недель. О происшествии узнала племянница женщины и обратилась в полицию.

После того, как сотрудники правоохранительных органов нашли малыша, Юлия не стала отрицать, что это ее ребенок. Она сообщила, что хотела сохранить все в тайне, чтобы отец новорожденного не узнал, а по деревне «не пошли» слухи.

Участковому она рассказала, что хотела похоронить малыш на кладбище по-человечески, когда земля оттает. Юлия была уверена, что ребенок родился мертвым, и даже не подумала, что его как-то можно спасти. Пол она не знает.

В данный момент Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Известно, что женщину допросили, но уголовное дело еще не возбуждено. Специалисты также должны определить, был ли ребенок жив после рождения.

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Нина Раневская
Журналист

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