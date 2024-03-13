В селе Омской области учитель немецкого избил школьника

Полиция проводит проверку.

Как сообщает «Mash Siberia», в социальных сетх опубликовали видео из школы в селе Сегизбай Омской области. На записи слышны крики мальчика. По словам местных, его избивал педагог немецкого. В том числе и ногам.

Родственники рассказали, что уже вызывали участкового, но он ничего не сделал. Сообщается, что директор школы не собирается увольнять учителя.

В данный момент сотрудники полиции опросили всех участников инцидента. Проводится проверка.

Напомним, что шестиклассникам из Кемерово стало плохо после прививки.