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проиcшествия

В селе Омской области учитель немецкого избил школьника

Фото: ru.freepik.com

Полиция проводит проверку.

Как сообщает «Mash Siberia», в социальных сетх опубликовали видео из школы в селе Сегизбай Омской области. На записи слышны крики мальчика. По словам местных, его избивал педагог немецкого. В том числе и ногам.

Родственники рассказали, что уже вызывали участкового, но он ничего не сделал. Сообщается, что директор школы не собирается увольнять учителя.

В данный момент сотрудники полиции опросили всех участников инцидента. Проводится проверка.

Напомним, что шестиклассникам из Кемерово стало плохо после прививки.

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Нина Раневская
Журналист

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