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проиcшествия

В центре Новосибирска Hyundai Solaris врезался в дом

Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Водитель доставлен в больницу.

Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», в центре Новосибирска на Красном проспекте автомобиль Hyundai Solaris врезался в дом.

По словам очевидцев, авария произошла ночью на перекрестке улицы Октябрьской и Красного проспекта. Таксист на Hyundai Solaris не пропустил Infiniti, который ехал в сторону Большевистской.

В результате аварии Hyundai Solaris врезался в дом. Водителя доставили в больницу. Водитель Infiniti и две пассажирки такси обошлись без серьезных повреждений.

Напомним, что в Новосибирске двое неизвестных вонзили топор в капот Subaru Forester.

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Нина Раневская
Журналист

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