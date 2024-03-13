В центре Новосибирска питбуль напал на женщину с собакой

Инцидент произошел утром 10 марта.

В паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» опубликовали пост, где сообщили, что в центре Новосибирска возле дома №77б на Красном проспекте питбуль напал на собаку, которую выгуливала женщина.

Инцидент произошел 10 марта около 9:30. На кадрах видно, что женщина пыталась защитить свою собаку и упала. К ней подбежал человек, который держал в руках поводок питбуля. Он оттащил его и ушел вместе с животным.

По словам автора видео, у пострадавшей оскольчатый перелом ноги. Ей предстоит операция в Горбольнице.

Напомним, что в Новосибирске женщина на Mazda CX-5 сбила ребенка.