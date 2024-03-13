В Забайкальском крае запустят четыре мусороперерабатывающих комплекса

Жителей региона волнуют вопросы вывоза мусора и за 2023 год от них поступило свыше тысячи обращений.

Жителей Забайкальского края особенно сильно волнуют вопросы вывоза мусора, стихийные свалки, плата за вывоз и сортировку отходов. В 2022 гола в региональный ЦУР поступило более тысячи обращений на эту тему, а в 2023 года эта цифра увеличилась вдвое. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

Причем лидирующую позицию по жалобам удерживает столица Забайкалья. В Железнодорожном и Центральном районах проблема с вывозом мусора особенно актуальна. Эксперты уверены, что изменить положение может обновление автопарка. В этом году региональный оператор закупит 14 дополнительных единиц техники. Их планируется распределить по Чите и районам края.

Кроме того, продолжается строительство комплексов по переработке отходов. К 2026 году в Забайкалье появится четыре таких площадки.

Напомним, жители Новосибирска заметили мусор, который оставили после себя продавцы тюльпанов.