Власти Новосибирска рассказали, когда откроется парк «Каменка»

Парк хотели сдать в 2023 году.

Как сообщает телеграм-канал мэрии Новосибирска, открытие парка «Каменка» в Дзержинском районе города запланировано на конец лета 2024 года.

Анна Терешкова, вице-мэра рассказала, что работы в парке проводились даже зимой. В данный момент построены центр проката, теплый туалет и визит-центр. Полностью готова лестница через водоем.

«Все проблемные вопросы сняты и внутренние работы производятся даже в зимнее время. Уточки чувствуют себя хорошо», – сообщила чиновница.

В парке хотят до сентября закончить внутренние отделочные работы в павильонах, работы по устройству уличного освещения и приствольного освещения вдоль пешеходных дорожек и системы видеонаблюдения и оповещения, высадку новых деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников, устройство покрытия основных пешеходных дорожек и монтаж малых архитектурных форм, устройство игровой площадки «Каменный лабиринт» и прочие запланированные работы.

В данный момент готовность проекта 69%. Работы хотят завершить до конца августа 2024 года.

Напомним, что в память о композиторе Эдуарде Артемьеве создадут сквер в Новосибирске.