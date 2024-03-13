Врач Бережная рассказала о неожиданной причине частого чихания

Так, по словам специалиста, приступ частого чихания может быть признаком патологии нервной системы.

Врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная рассказала в беседе с «Секретом фирмы» о неожиданной причине частого чихания. Так, по словам специалиста, это может быть признаком патологии нервной системы.

«Норма чихания — очень субъективное понятие. Всё зависит от среды, сезона и общего состояния организма. Например, если абсолютно здоровый человек попадёт в среду с большим количеством раздражителя — допустим, пыли — скорее всего, он будет часто чихать. Но это скорее норма, чем патология: так организм избавляется от патологических частиц в составе пыли», — подробно объяснила медик.

Бережная подчеркнула, что, если человек слишком часто чихает, а причин этому нет, лучше сразу обратиться к специалисту.

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