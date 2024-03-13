Жителя Новосибирска осудили на 5,6 лет за уклонение от службы

В Новосибирске мужчину осудили за уклонение от службы.
По данным 2-го Восточного окружного военного суда, был оглашен обвинительный приговор жителю Новосибирска, который с целью временно уклониться от прохождения военной службы по окончании отпуска 31 мая прошлого года не явился на службу.
После чего, 15 июня он был обнаружен сотрудниками военной полиции и доставлен в военную комендатуру, откуда 9 августа военнослужащий самовольно оставил воинскую часть, куда был временно прикомандирован. Однако 23 октября того же года его нашли.
Сейчас суд назначил военнослужащему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет 6 месяцев.
Напомним, что в Новосибирске осудили на 6 лет военного за уклонение от службы.