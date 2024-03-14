10 000 рублей выплатят в первый день выборов: подарок для российских пенсионеров

Две категории пожилых россиян получат единовременные выплаты от государства 15 марта 2024 года.

Таких «счастливчиков» по России немного и для получения причитающейся «госпремии» от них потребуется личное заявление. Его нужно успеть подать в течение текущей недели, уверяет опытный эксперт в области действующего Пенсионного законодательства РФ Сергей Власов.

По его рекомендациям, те пожилые россияне, кто прожил в законном браке 50 лет в первый день выборов президента РФ получат на свои банковские карты по 10 000 рублей из средств регионального бюджета.

К примеру, «золотым» юбилярам Урала выдадут по 5 000 рублей каждому супругу, что суммарно составит 10 000.

Вторая категория российских пенсионеров, которую также ожидают крупные выплаты с 15 марта текущего года – пожилые люди, достигшие своего 90-летия. Проживающим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области таким пенсионерам начислят уже до конца текущей мартовской недели по 10 000 рублей однократно.