Александр Аксёненко: возможность заключенным подписывать контракт с ВС РФ будет закреплена в Уголовном кодексе РФ

Известно, что в Государственной Думе обсуждают вопрос осужденных, судимых и подследственных, которые заключают контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации. Вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

«В 2023 году был принят закон 270-ФЗ, который предлагается признать недействительным, а его механизм уточнить и прописать в кодексах», — сообщает депутат Госдумы из Новосибирска Александр Аксёненко.

Депутат от фракции «Справедливая Россия – За Правду» поинтересовался у авторов такой инициативы какие сроки контрактов предусмотрены для осужденных по тяжким статьям, а также как будет вестись контроль за такими контрактниками и даются ли им характеристики на выходе.

В ответ его заверили, что за исключением демобилизации по возрасту, состоянию здоровья или после получения государственной награды, контракты бывших подследственных и осуждённых продлятся до окончания мобилизации. Кроме того, расширится список тех, кому дорога на фронт будет закрыта. Так, к педофилам и террористам добавятся подозреваемые и обвиняемые по статьям о контрабанде денежных средств, за разглашение гостайны и другие.

После заключения военного контракта, дела подозреваемых будут приостановлены, а реальное наказание осужденных заменено условным. Однако полное освобождение от ответственности или отбывания наказания с погашением судимости произойдет только в случае награждения государственной наградой или увольнения с военной службы по возрасту, состоянию здоровья или в связи с окончанием военного времени.

Также в законопроекте указано, что контроль за поведением судимых, осужденных и подследственных, которые заключат контракт с ВС РФ, будет возложен на командование воинских частей. По завершению контракта командование дает им характеристики, в том числе и заслуживает ли такое лицо каких-то преференций.

«Законопроекты я поддержал. Еще отмечу, что нам также стоит подумать отдельно над социальной реабилитацией таких лиц по завершению контракта, как над превентивной мерой. На мой взгляд, эта тема требует отдельного внимания», – пишет Аксёненко в своём telegram-канале.