Дело обвиняемого в хищении миллионов ученого из Новосибирска ушло в суд

Научный работник из Новосибирска ожидает суда за хищение бюджетных денег.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении заведующего лабораторией Института теплофизики СО РАН, о чем 14 марта сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

По версии следствия, с 2014 по 2017 год мужчина при проведении работ по федеральной программе сфальсифицировал отчеты — включил в них ранее полученные научные результаты. Документы обвиняемый передал на подпись руководству, затем направил их в Минобрнауки РФ. Из федерального бюджета институту перечислили больше 26 млн рублей, 7,2 млн из которых были похищены.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, сам фигурант этой истории вину не признает.