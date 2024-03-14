Дети из ЛНР, живущие в семье главы Союза отцов Новосибирской области, получили паспорта РФ

Подростки привыкли к приемной семье.

Как сообщает пресс-служба Новосибирского отделения «Союза отцов России», в семье председателя регионального отделения Сергея Майорова с 17 мая 2023 года живут Сергей и Вика из ЛНР, которых вывезли из прифронтовой полосы с согласия родителей. Целый год председатель и его жена добивались того, чтобы ребята получили паспорта РФ.

«О проблеме ребятишек с документами мы где только не говорили. Почти год вместе с женой обивали пороги различных чиновничьих кабинетов, упоминали в передаче «Наши» на канале «Россия 1», отмечали в комментариях для СМИ. Однако бюрократическая машина проворачивалась с жутким скрипом. Слава Богу, сегодня маленькая победа одержана, и Виктория с Сергеем стали обладателями заветных бордовых книжиц», – сказал Сергей Майоров.

Виктория Зёма и Сергей Новиков – двоюродные брат и сестра. В августе 2022 года у Сергея под обстрелом погиб отчим. В данный момент детей опекают супруги Майоровы.

Благодаря помощи Минобра и Минздрава НСО им помогли поступить в местные колледжи: 17-летняя Вика учится на медсестру, а 16-летний Сергей – на повара.

По словам председателя, подростки привыкли к приемной семье и не хотят уезжать из Новосибирска. Они все вместе посещают бассейн, ходят в кинотеатр. Ребята также побывали на большом концерте и в лагере.

«Год семьи нужно начинать с усиления мер поддержки российских семей и жителей новых территорий РФ, пора значительно усложнить выдачу паспортов РФ мигрантам из Средней Азии и Закавказья, а для этнических русских, белорусов, украинцев и других народов, исторически проживающих на территории России, культурно и ментально гораздо более близких нашей стране, напротив, предельно упростить получение гражданства», — добавил Майоров.