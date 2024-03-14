Экс-прокурор Новосибирска Денис Ференц получил условный срок

Его обвинили в превышении должностных полномочий.
Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор Денису Ференцу. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
По делу также проходили еще три человека, в числе которых бывшая начальница Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Александра Аверина.
По версии следствия, обвиняемые участвовали в фальсификации уголовного дела в отношении предпринимательницы Натальи Васильевой в интересах известного в Новосибирске бизнесмена Олега Ярового.
Дениса Ференца приговорили к 2,5 годам условно. Александру – к 3 годам условно.
Напомним, что Бастрыкину доложат о проверке по факту смерти младенца в НСО.