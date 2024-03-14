Экс-прокурор Новосибирска Денис Ференц получил условный срок

Его обвинили в превышении должностных полномочий.

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор Денису Ференцу. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

По делу также проходили еще три человека, в числе которых бывшая начальница Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Александра Аверина.

По версии следствия, обвиняемые участвовали в фальсификации уголовного дела в отношении предпринимательницы Натальи Васильевой в интересах известного в Новосибирске бизнесмена Олега Ярового.

Дениса Ференца приговорили к 2,5 годам условно. Александру – к 3 годам условно.

Напомним, что Бастрыкину доложат о проверке по факту смерти младенца в НСО.