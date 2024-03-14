«Горите в аду»: массовое ДТП заблокировало выезд из микрорайона Родники в Новосибирске

Авария на улице Фадеева привела к затору — водители не могут выехать с территории Родников в Новосибирске.

ДТП с участием по меньшей мере трёх автомобилей заблокировало движение по обеим полосам на улице Фадеева в Новосибирске. Согласно данным сервиса 2GIS, в этом районе образовалась пробка протяжённостью 2 километра.

По данным очевидцев, столкнулись «Газель» и несколько легковых автомобилей. Официальной информации от Госавтоинспекции пока не поступало.

Комментаторы в 2GIS уже отмечают, что не могут выехать с территории микрорайона Родники, так как дорога полностью заблокирована.

«Горите в аду», — пишет один из водителей.

Пробки в Новосибирске на момент публикации сервис оценивает в пять баллов.