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проиcшествия

«Горите в аду»: массовое ДТП заблокировало выезд из микрорайона Родники в Новосибирске

Скриншот 2GIS, автор Антон Канев

Авария на улице Фадеева привела к затору — водители не могут выехать с территории Родников в Новосибирске.

ДТП с участием по меньшей мере трёх автомобилей заблокировало движение по обеим полосам на улице Фадеева в Новосибирске. Согласно данным сервиса 2GIS, в этом районе образовалась пробка протяжённостью 2 километра.

Фото «Горите в аду»: массовое ДТП заблокировало выезд из микрорайона Родники в Новосибирске 2

По данным очевидцев, столкнулись «Газель» и несколько легковых автомобилей. Официальной информации от Госавтоинспекции пока не поступало.

Комментаторы в 2GIS уже отмечают, что не могут выехать с территории микрорайона Родники, так как дорога полностью заблокирована.

«Горите в аду», — пишет один из водителей.

Пробки в Новосибирске на момент публикации сервис оценивает в пять баллов.

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Александр Борисов
журналист

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