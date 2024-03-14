Хирурги из Новосибирска спасли новорожденного малыша с пороком сердца

Операция прошла успешно.

Как сообщает пресс-служба центра имени академика Мешалкина, врачи центра восстановили сердце новорожденному малышу из Республики Марий Эл.

На 23 неделе беременности во время УЗИ врачи заметили множество аномалий, но диагноз поставить не получилось из-за маленького размера сердца. Консилиум ведущих российских акушеров-гинекологов порекомендовал матери прервать беременность, но она не согласилась.

Женщина нашла врачей в центре Мешалкина, которые согласились провести операцию малышу, и она приехала на роды в Новосибирский городской перинатальный центр. После рождения ребенка сразу доставили в клинику и на третий день жизни его отправили в операционную.

Новосибирские хирурги выполнили сложную реконструкцию аортального клапана, дуги аорты и ее ветвей, и создали внутрижелудочковый тоннель через дефект межжелудочковой перегородки. Операция прошла успешно.

Через две недели новорожденного мальчика перевели из реанимации в обычную палату, он находился под наблюдением врачей еще месяц.

В данный момент он вместе с мамой уехал домой.