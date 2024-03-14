Как узнать свой избирательный участок на выборах президента России 2024

В текущем 2024 году можно проголосовать двумя способами: лично на избирательном участке или дистанционно, не выходя из дома. Где и как это сделать, читайте ниже.

Голосование за главу нашего государства пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Жители труднодоступных регионов начнут голосование досрочно — с 25 февраля по 14 марта. Те граждане РФ, кто проживает за пределами страны, тоже голосуют досрочно с 1 по 14 марта.

Что касается коренного населения страны, постоянно проживающего на территории РФ, то в любой из трёх мартовских дней с 15 по 17 можно отдать свой голос за кандидата, не выходя из дома или посетив избирательный участок.

Первым, дистанционным способом можно проголосовать со своего мобильного телефона или домашнего компьютера. Для этого потребуется:

· постоянная прописка в РФ (временная не подходит);

· включение вашего региона в список ДЭГ (дистанционное электронное голосование) – таких субъектов всего 29;

· подтвердить учетную запись и номер мобильного на госуслугах;

· заполнить заявление на госуслугах.

Вторым, очным способом можно проголосовать в любой день с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени. Найти заранее адрес своего избирательного участка можно несколькими способами:

- на сайте Центризбиркома: заполните все поля в форме «Найти свой избирательный участок по адресу места жительства» и нажмите «Искать»;

- на сайте или в приложении «Госуслуг»: выберите раздел «Выборы» или задайте вопрос роботу Максу (направит в нужный раздел сайта);

- в информационно-справочном центре ЦИК России по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20.