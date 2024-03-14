Крупное производство марихуаны накрыли в Новосибирской области

В поселке Новосибирской области накрыли крупное производство марихуаны.

По данным пресс-центра МВД, в поселке Восход Новосибирской области полицейские нашли в арендованном ангаре наркоплантацию, площадь которой составила 900 квадратных метров.

По предварительным данным, для выращивания организаторы приобрели системы вентиляции и освещения, оборудование для капельного полива, специально подготовленную почву и удобрения.

Правоохранительные органы изъяли более 1,3 тысячи кустов конопли и более 12 килограммов марихуаны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске трех мигрантов приговорили к 9 годам колонии за наркотики.