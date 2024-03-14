Кто участвует в выборах президента России 2024: полный список кандидатов

Утверждённый ЦИК и окончательный список кандидатов на пост главы нашего государства значительно отличается от первоначального.

Изначально своё желание баллотироваться в президенты РФ изъявили 33 россиянина. Все они соответствовали основным требованиям Центризбиркома:

· гражданин России не моложе 35 лет;

· постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет и не имеющий иностранного гражданства или ВНЖ;

· дееспособный и не судимый;

· не должен иметь счетов и вкладов в иностранных банках за пределами страны или перевести их в российские банки.

8-го февраля ЦИК России утвердил окончательный список кандидатов в президенты в 2024 году:

1. Даванков Владислав Андреевич, партия «Новые люди»: депутат Госдумы восьмого созыва, заместитель Председателя Госдумы Федерального Собрания РФ, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

2. Путин Владимир Владимирович, самовыдвижение: Президент Российской Федерации.

3. Слуцкий Леонид Эдуардович, ЛДПР: депутат Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, руководитель фракции Политической партии ЛДПР в Госдуме, председатель Комитета Госдумы по международным делам.

4. Харитонов Николай Михайлович, КПРФ: депутат Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, председатель Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.