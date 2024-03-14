Новосибирская модель попала в мужской журнал Playboy

В данный момент ей 22 года.

Виктория Кузнецова, модель из Новосибирска, попала на страницы журнала Playboy.

Виктория снялась для журнала, который выходит в Казахстане, а материал о ней опубликовали с заголовком «Бейби Тери: разбивая стереотипы и правила игры».

В 19 лет модель участвовала в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» и прошла в топ-10. Также известно, что Виктория проходила обучение в Новосибирской модельной школе, работала в Азии и переехала в Москву.

Напомним, что в Новосибирске отменили концерты певицы Лолиты.