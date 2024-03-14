Парламентарии НСО поддержали снижение налога на семена

Аграрный комитет Заксобрания Новосибирской области одобрил изменения в Налоговый кодекс РФ о льготной ставке НДС на семена для посевов.

«Законопроект предлагает сохранить пониженную налоговую ставку НДС в размере 10 % при реализации семян сельхозкультур — в целях сохранения темпов развития отечественной селекции, и повышения уровня импортонезависимости по семенам. Доктрина продовольственной безопасности РФ устанавливает пороговое значение самообеспечения семенами основных сельскохозяйственных культур на уровне не менее 75 %. В настоящее время доля самообеспечения семенами — не более 60 %», — сказал председатель профильного комитета регионаьного парламента Денис Субботин.

По мнению депутатов, ставка в 20 % увеличит налоговую нагрузку на аграриев и приведет к снижению темпов отечественного семеноводства, что грозит сокращением производства и ростом цен на товары. Для Новосибирской области вопрос актуальный, ведь повышение налога в ситуации, когда крестьяне второй год собирают не лучший урожай — не лучшее решение, отметил Субботин.

Напомним, в прошлом году в Новосибирской области массово погибли посевы из-за аномальной жары.