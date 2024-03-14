Прокуратура Новосибирска потребовала возбудить уголовное дело из-за ребенка, который впал в кому

По требованию прокурора возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении матерью обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

Прокуратурой Каргатского района Новосибирской области проведена проверка по факту получения травм малолетним ребенком. По результатам проверки установлено, что 21-летняя мать малолетних детей неадекватно выполняла свои обязанности по воспитанию и контролю за детьми, в результате чего один из них получил травмы.

За период с октября 2023 года по февраль 2024 года женщина применяла жестокие методы воспитания к своим детям. Прокурор района вынес требование в МО МВД России «Каргатский» об устранении выявленных нарушений законодательства.

В результате органом дознания было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для обеспечения объективного расследования и учитывая возраст детей, уголовное дело было передано в межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены нарушения в деятельности органов системы профилактики, включая Комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также орган опеки и попечительства. В связи с этим прокурор внесла представление главе Каргатского района о необходимости устранения выявленных нарушений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ребенок выпал из коляски и впал в кому.