Разработки бизнесмена из Новосибирска спасают бойцов на СВО

Новосибирский инженер-предприниматель регулярно помогает фронту, за что получил благодарность от мужчин, находящихся там.

В пресс-службе правительства региона 13 марта рассказали, как поддерживает ребят на спецоперации бизнесмен Михаил Мишенин. Одна из его разработок — быстро развертываемая канатная дорога, при помощи которой в одну сторону транспортируют грузы, в обратную — раненые бойцы.

«Данные системы я проектирую, закупаю материалы и произвожу сам за свой счет. Если моя работа помогла спасти хоть одну жизнь, значит, я работаю не зря. Помогать нашим защитникам считаю своим долгом — уверен, каждый нормальный человек, патриот, если сам не на передовой — обязан помогать», — отметил предприниматель.

Оборудование, отправленное мужчинам Михаилом Мишенины, высоко оценили бойцы. Они записали видео для помощника и направили ему благодарственное письмо.

Далее бизнесмен планирует помочь восстановить пострадавшие при обстреле автомобили, на которых активисты развозят гуманитарку в зоне спецоперации.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области бойцы спецоперации бесплатно проходят реабилитацию и учатся.