Сергей Никулин: новосибирцы стали больше сберегать

Розничный кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области по итогам 2023 года превысил 210 млрд рублей, рост с начала года составил 25%, сообщил в среду журналистам Сергей Никулин, управляющий банка в регионе. При этом, к концу года новосибирцы снизили кредитную активность и стали больше сберегать.

За 2023 год новосибирцы оформили в банке более 150 тыс. розничных кредитных продуктов на общую сумму 100 млрд рублей. Это в два раза больше по количеству и на 64% по объему сделок, чем в предыдущем году.

За прошлый год жители Новосибирской области получили в банке 136 тыс. кредитов наличными на сумму 50,5 млрд рублей. Количество выданных кредитов по сравнению с 2022 годом увеличилось более, чем вдвое (+210%). В структуре объема выдач на долю необеспеченных кредитов пришлась половина от общего объема выдач.

Еще 46,5 млрд рублей жители региона получили на приобретение жилья — в 2023 году банк предоставил новосибирцам около 11,8 тысячи жилищных кредитов. Это на 60% по объему и на 40% по количеству превышает показатель по итогам 2022 года. Средний чек одной ипотечной сделки в регионе за год составил 3,9 млн рублей. Средний срок, на который новосибирцы оформляют кредит, достиг 25,5 лет, за год увеличившись на 7%.

На протяжении всего года отмечался рост спроса в сегменте автокредитования. Всего за 2023 год жители области получили около 2,7 тысячи кредитов на приобретение транспортных средств на общую сумму более 3,2 млрд рублей (рост в 7,5 раз к 2022 году по объему и числу сделок). Средний срок кредита составил 5 лет.

Портфель привлеченных средств розничных клиентов банка в Новосибирской области с учетом инвестиционных продуктов по итогам года вырос на 36% и достиг 120 млрд рублей.

«Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, а также меры регулятора, направленные на «охлаждение» рынка кредитования, оказали существенное влияние на динамику спроса. Основной объем кредитования обеспечили первые три квартала. В августе — сентябре новосибирцы реализовывали отложенный спрос на фоне новостей о повышении ключевой ставки в конце года, и уже в четвертом квартале рынок кредитования физлиц замедлился. В таких условиях новосибирцы заметно снизили кредитную активность и стали больше сберегать. В 2024 году этот тренд продолжается – мы видим, что многие потенциальные заемщики пересматривают свою стратегию, предпочитая отложить сделки и разместить имеющиеся средства на депозитах с повышенной доходностью. Причем, большинство используют высокодоходные депозиты в рублях, ставки по которым достигли максимально высокого значения», — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.