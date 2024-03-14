Спецоперация на Украине: последние новости о ситуации на СВО к 14 марта

Российские войска атакуют тыловые позиции украинских боевиков, под ракетными ударами оказались инфраструктурные объекты противника.

По состоянию на четверг, 14.03.2024, российскими войсками совершена массированная атака по тыловым военным и инфраструктурным объектам противника. Артиллерийские гарнизоны Вооружённых Сил России активно применяют ударные БЛА «Герань-2» и баллистические ракеты.

Всего за сутки нанесены ракетные ударов по объектам в нескольких тыловых регионах ВСУ. Однако противник упорно продолжает запускать множество БПЛА в направлении старых регионов России: Белгородской, Воронежской, Курской областям.

Таким образом киевский режим сместил внимание с ЛНР и ДНР на приграничные территории РФ с целью дестабилизации обстановки в стане перед президентскими выборами. Основную часть БПЛА сбивает наше доблестное ПВО.

В это же время на Запорожском направлении армия России продолжила наступательные действия на рубеже Работино-Вербовое. Осложняет продвижение наших бойцов по линии соприкосновения большое количество украинских FPV-дронов на данном участке.

На другом «горячем» направлении, к западу от Авдеевки в районе Бердычей уничтожен третий по счёту танк Abrams, сообщает телеграмм-канал «Два майора». По наблюдениям авторов канала, продолжается зачистка посёлка Первомайского, наши ребята продвигаются к центру.

В Крынках под Херсоном в руинах домов ещё остаются ВСУ. Им приходится покидать позиции по ночам, спасаясь от артиллерии и дронов российской армии.

На Сватово-Кременном направлении наши бойцы продвигаются к Ямполовке и малыми группами заходят в населённый пункт Терны.