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общество

Средняя стоимость тура из Новосибирска превысила 200 тысяч рублей

Фото: freepik

Увеличилась средняя стоимость тура из Новосибирска.

По данным системы Tourvisor, средняя стоимость тура с вылетом из Новосибирска превысила 200 тысяч рублей.

Сообщается, что наиболее популярным направлением отдыха является Турция, на нее приходится треть от всех проданных туров, 25% приходится на Таиланд, и 16% — ОАЭ.

Самыми бюджетными являются курорты Российской Федерации и Абхазии — их средняя стоимость составляет 85 тысяч рублей и 91 тысяча рублей. Отдых в Турции составляет 166 тысяч рублей, однако в Таиланд или в ОАЭ путевка с вылетом из новосибирского аэропорта превысила уже 200 тысяч рублей.

Напомним, что на три часа задерживается авиарейс из Еревана в Новосибирск.

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Валерия Митрохина
Журналист

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