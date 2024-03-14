Средняя стоимость тура из Новосибирска превысила 200 тысяч рублей

Увеличилась средняя стоимость тура из Новосибирска.

По данным системы Tourvisor, средняя стоимость тура с вылетом из Новосибирска превысила 200 тысяч рублей.

Сообщается, что наиболее популярным направлением отдыха является Турция, на нее приходится треть от всех проданных туров, 25% приходится на Таиланд, и 16% — ОАЭ.

Самыми бюджетными являются курорты Российской Федерации и Абхазии — их средняя стоимость составляет 85 тысяч рублей и 91 тысяча рублей. Отдых в Турции составляет 166 тысяч рублей, однако в Таиланд или в ОАЭ путевка с вылетом из новосибирского аэропорта превысила уже 200 тысяч рублей.

Напомним, что на три часа задерживается авиарейс из Еревана в Новосибирск.