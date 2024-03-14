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проиcшествия

Стали известны подробности крушения Ми-8 с рабочими в Магаданской области

Фото: ru.freepik.com

Возбуждено уголовное дело.

В Магаданской области разбился вертолет Ми-8, который перевозил работников одного из рудников.

Как сообщает телеграм-канал «SHOT», причиной крушения стала неисправность двигателя и сложные метеоусловия. В результате происшествия один человек погиб и еще двое серьезно ранены.

По данным телеграм-канала, борт принадлежал авиакомпании «Дальнереченск авиа». Он перевозил 20 вахтовиков по маршруту посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан. Вертолет разбился в 75 километрах от пгт. Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области.

В данный момент на место происшествия выдвинулись два спасательных вертолета с медиками. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку. Также возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, что в Ивановской области днем 12 марта потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с 15 людьми на борту.

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Нина Раневская
Журналист

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