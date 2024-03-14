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общество

Строительство первой очереди кампуса НГУ завершают в Новосибирске

Фото: пресс-служба НГУ

В Новосибирске на стадии завершения находится строительство первой очереди кампуса НГУ.

По данным правительства Новосибирской области, сейчас в Новосибирском государственном университете в рамках первой очереди кампуса построят комплекс общежитий, учебный корпус и досуговый центр. Общая площадь кампуса составляет более 78 тысяч квадратных метров, размеры первой очереди — 38 тысяч квадратных метров. Здесь сейчас работают 530 человек.

Сейчас на объектах уже уложена кровля, завершены работы по возведению внутренних стен, монтажу лифтового оборудования, устройству наружных инженерных сетей, обеспечен тепловой контур зданий.

По словам ректора НГУ Михаила Федорука, после ввода в эксплуатацию кампуса число студентов к 2030 году увеличится на 20%.

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Валерия Митрохина
Журналист

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