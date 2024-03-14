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Авто общество

Участок трассы Кемерово – Новокузнецк перекрыли: загорелся грузовой автомобиль

Фото: телегам-канале Госавтоинспекции Кузбасса

В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.

В телегам-канале Госавтоинспекции Кузбасса сообщили, что 14 марта временно ограничили движение на участке автодороги Кемерово — Новокузнецк. Там произошло возгорание грузового автомобиля.

«В целях обеспечения безопасности движения при проведении работ по ликвидации возгорания грузового автомобиля временно ограничено движение транспорта на 15-м км автодороги Кемерово — Новокузнецк в направлении Новокузнецка», — гласит сообщение.

Объезд осуществляется по трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга.

Напомним, что в Новосибирске будут судить мужчину, который оплачивал бензин чужой картой.

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Нина Раневская
Журналист

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