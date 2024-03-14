В Бердске мужчина пять раз выстрелил в незнакомца: он потерял глаз

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, Бердский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего ранее судимого жителя Новосибирска. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением оружия.

Было установлено, что 14 июля 2023 года мужчина, находясь в районе пляжа «Старый Бердск», вечером из-за резкой неприязни к незнакомому человеку достал травматический пистолет и произвел не менее 5 выстрелов в различные части тела потерпевшего.

В результате мужчина получил телесные повреждения и потерял глаз.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что в Новосибирске СК проводит проверку после избиения 9-летней девочки.