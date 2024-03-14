В Новосибирске депутат видит в коллегах иноагентов

Новосибирский депутат горсовета Ирина Беспечная считает, что некоторых ее коллег нужно признать иноагентами.

«Уже трое депутатов городского совета из так называемой оппозиционной «Коалиции» признаны иностранными агентами. Считаю это заслуженной оценкой их работы против системы власти в России», — написала Беспечная в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Она выразила уверенность, что среди новосибирских политиков еще остаются враги, среди них она назвала Светлану Каверзину.

Ирина Беспечная считает, что вскоре всех иноагентов признают таковыми. По ее мнению, это поможет победить не только внешних противников, но и находящихся внутри страны.

Ранее мы рассказывали, что депутат Каверзина из Новосибирска получила премию за ремонт туалета на остановке.