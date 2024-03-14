В Новосибирске глава ассоциации работников такси прокомментировал запрет на работу для иностранцев

Предложение было выдвинуто Министерством труда.

Напомним, что на портале «Электронная демократия» выставлен проект постановления губернатора на антикоррупционную экспертизу о запрете привлечения иностранных граждан на работу в легковых такси. Данное предложение было выдвинуто Министерством труда и социального развития Новосибирской области.

Одним из предложений проекта решения является запрет на использование иностранных граждан в торговле напитками и табачными изделиями. Обсуждение документа будет продолжаться до 24 марта текущего года.

Андрей Артюх, глава новосибирской Ассоциации работников, выступил против этого предложения. Он не понимает смысла этого проекта, так как в регионе наблюдается нехватка водителей такси.

«Многие иностранцы уехали из страны еще в прошлом году, когда резко ослаб рубль по отношению к доллару и евро. Проблемы с лицензированием в том числе повлияли на отток таких работников из отрасли. Более того, такая инициатива уже есть в других регионах, но она не работает. Кто этим будет заниматься? Как этот процесс запрета будет устроен — сотрудники ГИБДД будут вылавливать таких водителей, а наказывать будут предприятия? Этот механизм не нужен, только не в нашем регионе», — сказал Артюх «Коммерсанту-Сибирь».

Он также добавил, что сейчас в такси пропускают водителей из Киргизии, Казахстана и Белоруссии, но при этом нет перенасыщения на рынке. Запрет также может привести к сокращению таксомоторных компаний.