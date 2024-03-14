В Новосибирске пары смогут получить 50 тысяч рублей за долгий брак

Есть определенные условия.

На сайте мэрии Новосибирска появилась информация о том, что все местные жители, которые прожили в браке от 50 лет и более, могут получить по 50 тысяч рублей к юбилею свадьбы.

Уточняется, что это касается пар, которые провели в законном браке 50, 55, 60, 65, 70 или 75 лет. Помимо этого, они должны быть гражданами РФ, проживать в Новосибирске минимум 10 лет перед наступлением юбилейной даты, не иметь судимостей и состоять в официальных отношениях.

При этом за выплатой они смогут обратиться в течение года со дня наступления юбилея свадьбы. Сама выплата будет предоставляться единовременно. Подать заявление на нее можно будет в МФЦ или на Госуслугах.

«Исчисление периода супружеской жизни осуществляется исходя из последней даты заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Различные периоды брака между одними и теми же гражданами не суммируются», — гласит сообщение.

В данный момент опубликован только проект постановления, а документ еще не принят.

Напомним, что 19% жителей Новосибирска в прошлом году не были в отпуске.