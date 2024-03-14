В Новосибирске завлабораторией Института теплофизики СО РАН обвинили в мошенничестве

В мошенничестве обвинили заведующего лабораторией Института теплофизики СО РАН.

По данным «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники, суд рассмотрит дело в отношении заведующего лабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики СО РАН Олега Кабова, которого сейчас обвиняют в особо крупном мошенничестве.

По предварительным данным, в 2022 году против заведующего лабораторией возбудили уголовное дело, так как правоохранительные органы выяснили, что в 2014 году Минобр РФ и Институт теплофизики заключили соглашение о предоставлении субсидии на проведение научных исследований в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014–2020 годы». Под руководством Олега Кабова нужно было разработать экспериментальный образца испарительной системы для охлаждения теплонапряженных элементов.

Однако ученый подделал научные отчеты и подложные документы, в результате чего государству был причинен ущерб от его действий в размере 26,7 миллионов рублей. Но позже против Кабова открыли еще одного уголовное дело о легализацией преступных доходов — он отмыл свыше 3,3 миллионов рублей через сделки с ценными бумагами.

В результате чего за время расследования сумму ущерба снизили до 7 миллионов, а эпизод с отмыванием денег не включили в обвинение.