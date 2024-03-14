В Новосибирской области откапиталили госпиталь для ветеранов войн

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Новосибирской области капитально отремонтировали и оборудовали современной аппаратурой госпиталь для ветеранов войн № 3.

Замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова рассказала, что в области модернизируют все три действующих госпиталя для военных ветеранов. На их обновление и переоснащение в прошлом году направили более 340 млн рублей.

Госпиталь № 3 приводили в порядок с 2020 года. Помимо капремонта, в нем перестроили работу регистратуры, создали холл ожидания, call-центр, картохранилище, кабинет неотложной помощи, установили 108 камер видеонаблюдения, аварийное освещение и пожарную сигнализацию.

Также по нацпроекту медучреждение получило цифровые флюорограф, маммограф, рентгеновский комплекс, денситометр — уникальный аппарат, который определяет плотность костной ткани и позволяет выявить остеопороз на ранней стадии. Пройти здесь такое исследование по ОМС и при наличии медицинских показаний может любой житель Новосибирской области.

Напомним, что более 200 новых соцобъектов получили жители региона благодаря нацпроектам.