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проиcшествия

В Новосибирской области ребенок выпал из коляски и впал в кому: проводится проверка

Фото: ru.freepik.com

По результатам проверки примут меры.

В Интернете появилась информация о том, что маленький ребенок выпал из коляски и впал в кому. Прокуратура Каргатского района организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

«Будет дана оценка работе органов системы профилактики с семьей. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования», – пишет пресс-служба.

Напомним, что в селе Новосибирской области в подвале дома нашли мертвого ребенка. Он пролежал там 17 дней.

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Нина Раневская
Журналист

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