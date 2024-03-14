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общество

В Новосибирской области заработал завод молочной продукции

Фото: Telegram Травников Андрей

В Новосибирской области начал работу завод по переработке молока «Толмачевский».

Предприятие будет перерабатывать почти 15 тысяч тонн молока в год, написал 13 марта в своем канале Telegram губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«В магазинах появится еще один бренд молочной продукции высокого качества. Для нашего региона собственная переработка особенно важна», — отметил глава региона.

Он отметил, что НСО — лидер по поголовью молочного стада в федеральном округе, по России занимает третье место. До запуска завода на территории области перерабатывалось меньше 40 % произведенного молока, остальное вывозили в другие субъекты РФ.

«Со стороны регионального правительства мы поддерживаем все проекты, направленные на производство молочных продуктов, в том числе такие комплексные проекты — от растениеводства до готовой продукции на полках магазинов», — добавил губернатор.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области насчитали сотни точек, продающих контрафактное молоко и воду.

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Галина Чебыкина
Журналист

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