Выплата 50 000 рублей пенсионерам: приятный сюрприз, но не для всех

Подобные крупные выплаты получает, как правило, немногочисленная категория российских пенсионеров.

Министерство труда и социальной помощи РФ по поручению президента России Владимира Путина, которое он подписал в январе текущего 2024 года, подготовило проект постановления о выплатах пенсионерам по 50 000 рублей однократно.

При этом в документе описан строгий порядок начисления этой крупной выплаты. Так, согласно тексту постановления, опубликованному на официальном портале нормативных правовых актов, рассчитывать на получение премиальных 50 000 рублей могут 60 000 пожилых россиян из разных регионов нашей страны.

Также выплату получат те пожилые граждане, кто постоянно проживает в Абхазии, Южной Осетии, Эстонии, Латвии, Литве и Приднестровье. На этих территориях начислением и вручением денежных средств займутся отделы обеспечения при посольствах. В России отвечать за выплаты будет СФР.

Данная выплата приурочена к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады. Соответственно её получат те граждане, кто награждён медалями «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Отметим, что на эти цели правительство РФ выделило из госказны более 3 млрд рублей.

Напомним, помимо этой выплаты блокадникам положены ежемесячные и различные другие льготы, которые они могут получить, как ветераны войны (уже приравняли к этой категории).