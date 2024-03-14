Жители Новосибирской области стали меньше брать кредиты

В Новосибирске наблюдается охлаждение спроса к кредитованию.

Специалисты банка ВТБ сообщили, что тренд брать меньше займов начал формироваться в конце прошлого года и был связан с повышением ключевой ставки. Они отметили, что кредитование не замерло, деньги под проценты выдаются как физическим, так и юридическим лицам.

«Мы наблюдаем охлаждение в части ипотеки с господдержкой, но это было прогнозируемо из-за изменения условий кредитования, нельзя сказать, что на рынке кредитования происходит что-то страшное. Мы просто вышли на уровни нормального кредитования без ажиотажа и спекуляции. Не думаю, что это замедление можно назвать критичным», — говорят специалисты.

Эксперты банка ожидают, что во второй половине года регулятор приступит к плавному снижению ключевой ставки и кредитование пойдет более активно, сообщает infopro54.ru. В это же время повысится интерес к рефинансированию займов, оформленных по высокой ставке.

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