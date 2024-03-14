Жителя Новосибирска объявили в розыск: он задолжал детям 1,5 миллиона рублей

Он может находиться в поселке Элитный.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по НСО, приставы и сотрудники полиции разыскивают 40-летнего Олега Боженко из-за долга по алиментам в более 1,5 миллионов рублей.

У Боженко двое сыновей-близнецов. Предположительно, он может находиться в поселке Элитный у своей сожительницы. Уточняется, что он передвигается на машине Toyota Vitz, которая также зарегистрирована на женщину.

«Если кто-либо узнал мужчину, просьба сообщить какую-либо информацию о местонахождении, проживании и месте работы разыскиваемого по телефону дежурной части ГУФССП России по Новосибирской области 241-07-06 или 8-953-864-62-09», — пишет пресс-служба.

Напомним, что Бастрыкину доложат о проверке по факту смерти младенца в НСО.