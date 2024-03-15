В Новосибирске 15 марта начались выборы президента России 2024

Сегодня начались выборы президента Российской Федерации.

Сегодня, 15 марта, объявлен первый день выборов на пост главы государства — они продлятся три дня, до 17 марта включительно. В Новосибирской области открылись 1 804 постоянных избирательных участка. Первый день голосования традиционно начался с гимна Российской Федерации.

Все граждане страны смогут проголосовать за кандидатов с 8:00 до 20:00 в любой из дней как на участках, так и дистанционно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что еще 8-го февраля 2024 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации утвердила окончательный список кандидатов в президенты.

В этот список вошли: Даванков Владислав Андреевич, партия «Новые люди»; Путин Владимир Владимирович, самовыдвижение; Слуцкий Леонид Эдуардович, ЛДПР; Харитонов Николай Михайлович, КПРФ.