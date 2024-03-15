Александр Карелин оценил работу Центра общественного наблюдения в Новосибирске

Сенатор РФ, член Бюро Высшего совета «Единой России» Александр Карелин побывал в Центре общественного наблюдения в областном центре и высоко оценил организацию его работы.

С работой центра сенатора ознакомил руководитель Штаба общественного наблюдения в Новосибирской области Роман Бубенов. Также Александр Карелин пообщался с наблюдателями, которые были очень рады встрече со знаменитым земляком.

Александр Карелин поинтересовался, не возникало ли каких-то тревожных ситуаций в процессе голосования, и получил ответ, что все проходит в штатном режиме. Роман Бубенов также рассказал гостю об активном голосовании тех избирателей, которые зарегистрировались в ДЭГ. Практически половина из них уже проголосовала в первые часы выборов.

Сенатор отметил, что внедрение электронного голосования — очень правильное решение, ведь это удобно и быстро, и государство делает все, чтобы создать комфортные условия для избирателей.

Александр Карелин поделился, что по традиции проголосовал с самого утра, и несмотря на то, что на часах не было еще и девяти, на участке была очевидная активность избирателей.

«Настроение у всех приподнятое. И, конечно, все понимают, что с таким общественным контролем даже мысли не возникает о каких-то нарушениях. Здесь высочайший уровень подготовки, как по техническому оснащению, так и по квалификации и убежденности наблюдателей. Они нашли очень правильное и достойное применение. Все не просто прозрачно, а можно сказать, кристально. И еще хочу отметить общее настроение: никто не остается в стороне от этого важного, серьезного процесса. Это показатель того, насколько граждански созрело наше общество. И именно сейчас, в эти три дня, у каждого из нас есть возможность проявить себя и присоединить свой голос к будущему России», — подчеркнул Александр Карелин.